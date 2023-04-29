Посол Андреев: вторжение в школу при посольстве в Варшаве не стало сюрпризом
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Об этом сообщил российский посол в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Звезда».
«Сюрпризом для нас эти действия не стали, мы не исключали подобного эксцесса, поэтому подготовили и квартиры для наших сотрудников в жилом доме посольства, и там же подготовлены помещения для продолжения занятий», — цитирует его ТАСС.
Андреев отметил, что интересы российских сотрудников и их детей не пострадают.
Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.
Андреев заявил, что посольство России вынуждено подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.