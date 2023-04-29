Посол Андреев: вторжение в школу при посольстве в Варшаве не стало сюрпризом

Действия польских властей с вторжением в школу при посольстве России не стали сюрпризом, подготовлены помещения для продолжения занятий.

Об этом сообщил российский посол в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Звезда».

«Сюрпризом для нас эти действия не стали, мы не исключали подобного эксцесса, поэтому подготовили и квартиры для наших сотрудников в жилом доме посольства, и там же подготовлены помещения для продолжения занятий», — цитирует его ТАСС.

Андреев отметил, что интересы российских сотрудников и их детей не пострадают.

Ранее местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, выломав дверь.

Андреев заявил, что посольство России вынуждено подчиниться требованию польских властей и освободить здание российской школы в Варшаве.