Bild: немецкие инструкторы готовят украинских солдат к контрнаступлению

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Немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих вести бой в условиях населённых пунктов.
Bild: немецкие инструкторы готовят украинских солдат к контрнаступлению
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

«Украинские силы специального назначения готовятся к предстоящему наступлению на дюжине баз Бундесвера», — говорится в сообщении.

В частности, украинских военнослужащих обучают бою в условиях населённых пунктов.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны уже не скрывают того, что стоят за планированием контрнаступления киевского режима.

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