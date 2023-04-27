Пушилин: российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Об этом он сказал во время прямой линии с жителями ДНР.

«Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление», — цитирует Пушилина ТАСС.

По его словам, российские военные готовы к этому, принимаются исчерпывающие меры, чтобы у ВСУ не получилось ничего добиться.

Также Пушилин заявил, что с учётом текущих погодных условий он сомневается, что контрнаступление произойдёт в начале мая.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны уже не скрывают того, что стоят за планированием контрнаступления киевского режима.

26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.