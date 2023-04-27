Пушилин: российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления ВСУ

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.
Пушилин: российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время прямой линии с жителями ДНР.

«Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление», — цитирует Пушилина ТАСС. 

По его словам, российские военные готовы к этому, принимаются исчерпывающие меры, чтобы у ВСУ не получилось ничего добиться.

Также Пушилин заявил, что с учётом текущих погодных условий он сомневается, что контрнаступление произойдёт в начале мая.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны уже не скрывают того, что стоят за планированием контрнаступления киевского режима.

26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить