Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета выступил против запрета импорта зерна с Украины в страны Евросоюза.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента.

«Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьёт по Украине

как экономически, так и политически», — сказал Зеленский.

Также он считает необходимым найти сбалансированное решение и разрешить ситуацию «конструктивным и партнёрским способом».

Ранее Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявлял, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.

28 апреля послы стран — членов Евросоюза поддержали продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию.