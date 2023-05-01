В ЕП подняли вопрос об оказании Украине помощи в разминировании посевных площадей

Шведский европарламентарий Томас Тобе поднял вопрос о необходимости оказать Украине содействие в вопросе разминирования сельскохозяйственных угодий для обеспечения безопасности поставок продовольствия. С обращением политика к Еврокомиссии, содержащим соответствующий тезис, ознакомился RT.

По словам Тобе, ситуация на Украине продолжает подпитывать мировой продовольственный кризис. Перспективы на 2023 год мрачные: согласно прогнозам Всемирной продовольственной программы, ожидается, что с проблемой нехватки продовольствия столкнутся 345,2 млн человек, отметил он.

В то же время политик выразил мнение, что Украина играет «огромную роль в обеспечении всего мира продовольствием», однако продолжающийся конфликт «оказывает разрушительное воздействие на сельское хозяйство страны и ставит под угрозу её урожай».

«Сельскохозяйственные угодья Украины полны мин и взрывоопасных пережитков, которые представляют огромную опасность для фермеров, обостряя проблему продовольственной безопасности в стране и угрожая ещё больше нарушить мировые поставки продовольствия», — добавил евродепутат.

По его словам, «отважные украинские фермеры, расчищающие территории полей от мин вручную», нуждаются в поддержке со стороны — она среди прочего внесла бы вклад в обеспечение безопасности дальнейших поставок продовольствия.

На этом фоне Тобе спросил у Еврокомиссии, примет ли она меры по поддержке усилий по гуманитарному разминированию на Украине, «в частности в отношении сельскохозяйственных угодий, с целью обеспечения фермерам безопасного доступа к своим землям и их обработке».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя в беседе с RT обращение депутата Тобе к Еврокомиссии, выразил мнение, что в нём есть доля цинизма, ведь именно Запад накаляет ситуацию на Украине, поставляя оружие Киеву, не предлагая при этом здравых инициатив по урегулированию конфликта.

«Возникает вопрос: почему Тобе озаботился ситуацией с разминированием украинских полей, учитывая, что западные политики принимают решения о поставке вооружения Киеву, а европейские парламентарии — резолюции, предполагающие поддержку Украины. Если бы Европарламент занимал объективную позицию в этом вопросе, то он стремился бы к тому, чтобы искать и предлагать пути политического урегулирования конфликта на Украине, но мы этого не видим. Напротив, мы слышим только призывы насыщать Украину оружием, поддерживать конфликтные отношения между Москвой и Киевом. На этом фоне призыв Тобе к разминированию полей звучит просто лицемерно», — объяснил эксперт.

Кроме того, Оленченко добавил, что в ситуации вокруг украинских сельскохозяйственных угодий и экспорта зерна есть несколько примечательных деталей. Первая заключается в том, что весь мир якобы зависит от украинского зерна. По мнению собеседника RT, этот вопрос сегодня достаточно дискуссионен.

«Вторая — что многие посевные площади на Украине скуплены иностранными компаниями, в том числе с американским капиталом. Думаю, что эти компании хотели бы, чтобы им создали особые условия... Также нужно отметить, что к минированию сельскохозяйственных угодий имеют прямое отношение сами украинские власти. Кстати, украинская сторона делала это не только на полях, но и в акватории Чёрного моря», — напомнил Оленченко.

По его мнению, если бы Тобе действительно был обеспокоен ситуацией с загрязнением украинских полей минами, ему нужно было бы адресовать свою обеспокоенность непосредственно Киеву, запросив у него карты минирования.

«Это в разы облегчило бы работы по разминированию посевных площадей», — резюмировал специалист.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что ЕС вывез с Украины по суше с марта 2022 года 57 млн т аграрной продукции стоимостью €25 млрд.