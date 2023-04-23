Министры сельского хозяйства G7 выступили за расширение зерновой сделки

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Министры сельского хозяйства G7 после двухдневной встречи в японском Курасики подтвердили важность зерновой сделки, страны решительно поддерживают её «продление и полное исполнение».
Министры сельского хозяйства G7 выступили за расширение зерновой сделки
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«Мы выражаем нашу решительную поддержку её продления, полного исполнения и расширения», — говорится в заявлении G7, которое приводит РИА Новости.

Представители «Большой семёрки» при этом обвинили Россию в «использовании продовольствия как меры дестабилизации и инструмента для геополитического принуждения».

«Мы намерены продолжать разработку наших ограничительных мер против России для защиты нуждающегося населения от непредвиденных последствий, добиваясь того, чтобы продовольствие и удобрения не затрагивались», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.

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