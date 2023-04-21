Страны Запада должны отказаться от поддержки Украины по причине массовой коррупции, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль, и лучшее, что можно сделать: спустить его на воду и утопить», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, решить проблему с украинским зерном не удастся по причине коррупции.

Он отметил, что Европа должна прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее заявил, что Зеленский присвоил порядка $400 млн.