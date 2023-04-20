Экс-разведчик Риттер: Белому дому известно о коррупционных преступлениях Киева
- AP
- © Genya Savilov
Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.
Эксперту задали вопрос, известно ли США о проблемах с коррупцией в Киеве.
«Да, и они содействует этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не хотят допускать инспекций и аудитов», — ответил Риттер, слова которого приводит РИА Новости.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил порядка $400 млн.