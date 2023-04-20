ЕК: Евросоюз вывез с Украины по суше 57 млн тонн агропродукции

Европейский союз вывез с Украины по суше с марта 2022 года 57 млн тонн аграрной продукции стоимостью €25 млрд.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

«По линиям солидарности ЕС вывез 57 млн тонн аграрной продукции, за которую украинские производители и операторы получили порядка €25 млрд», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна c Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.