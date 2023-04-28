Главред Il Fatto Quotidiano Травальо назвал позором встречу по восстановлению Украины
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«Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьёзное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня», — заявил он.
По словам итальянца, организовывать конференции на тему восстановления Украины, в то время как Италия продолжает отправлять Киеву оружие для уничтожения того, что осталось от страны, — это позор.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.
Также стало известно, что Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.