Главред итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо назвал позором и клоунадой встречу в Риме по восстановлению Украины и призвал прекратить поставки вооружения Киеву.

«Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьёзное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня», — заявил он.

По словам итальянца, организовывать конференции на тему восстановления Украины, в то время как Италия продолжает отправлять Киеву оружие для уничтожения того, что осталось от страны, — это позор.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.

Также стало известно, что Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.