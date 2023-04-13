Шмыгаль: международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки

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Международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.
Шмыгаль: международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки
  • AP
  • © Michal Dyjuk

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это посылает чёткий сигнал... что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», — написал он в соцсетях.

Шмыгаль отметил, что выделенные средства обеспечат финансовую стабильность Украины.

Ранее стало известно, что Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.

США 13 апреля проведут форум сотрудничества с Украиной, его целью должно стать привлечение американских инвестиций.

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