Международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это посылает чёткий сигнал... что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», — написал он в соцсетях.

Шмыгаль отметил, что выделенные средства обеспечат финансовую стабильность Украины.

Ранее стало известно, что Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.

США 13 апреля проведут форум сотрудничества с Украиной, его целью должно стать привлечение американских инвестиций.