Шмыгаль: международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это посылает чёткий сигнал... что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», — написал он в соцсетях.
Шмыгаль отметил, что выделенные средства обеспечат финансовую стабильность Украины.
Ранее стало известно, что Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.
США 13 апреля проведут форум сотрудничества с Украиной, его целью должно стать привлечение американских инвестиций.