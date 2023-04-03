Глава нацбанка Пышный: Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования. Об этом заявил глава нацбанка страны Андрей Пышный.

«Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствования, что равняется примерно 2,7 млрд долларов», — написал Пышный в Facebook*. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Канада в этом году планирует предоставить Украине кредит по линии МВФ на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).

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