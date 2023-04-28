Минобороны ФРГ: поставки Украине до 80 танков Leopard 1 начнутся в середине года

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Поставки Украине до 80 танков Leopard 1 начнутся в середине года.

Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус во время интервью испанской газете Vanguardia.

«Поставки боевых танков Leopard 1 A5 только начались... Поставки до 80 боевых танков Leopard 1 начнутся в середине года», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams, на которых личный состав ВСУ будет проходить обучение, прибудут в Германию в следующие несколько недель.

До этого в американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.

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