Глава Пентагона: танки Abrams для обучения ВСУ прибудут в Германию в ближайшие недели
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Об этом сообщает ТАСС.
По словам Остина, Запад передал Украине более 230 танков и 1,5 тыс. других бронемашин для оснащения девяти бронетанковых бригад.
В американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.
Как отмечал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, британские танки Challenger 2 поступают на Запорожское направление.