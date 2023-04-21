Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams, на которых личный состав ВСУ будет проходить обучение, прибудут в Германию в следующие несколько недель.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Остина, Запад передал Украине более 230 танков и 1,5 тыс. других бронемашин для оснащения девяти бронетанковых бригад.

В американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.

Как отмечал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, британские танки Challenger 2 поступают на Запорожское направление.