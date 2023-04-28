Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 38 самолётов армии КНР

ВС Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 38 самолётов и шести кораблей Народно-освободительной армии КНР (НОАК).

Об этом заявили в тайваньском оборонном ведомстве.

«За период с 06:00 четверга, 27 апреля, до 06:00 пятницы, 28 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 38 самолётов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая», — сказано в сообщении Минобороны Тайваня в Twitter.

13 апреля сообщалось, что ВС Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 26 самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Уточняется, что 14 самолётов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Глава тайваньского МИД Джозеф Ву заявил, что в случае гипотетической войны Китая с Тайванем будет нарушено более 40% мировой торговли.

По его словам, более 40% перевозимых в мире товаров пересекают Тайваньский пролив.

Кроме того, на Тайване производится более 60% мировых полупроводников.