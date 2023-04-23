Глава МИД Тайваня Ву: война с КНР нарушит 40% мировой торговли

В случае гипотетической войны Китая с Тайванем будет нарушено более 40% мировой торговли, заявил глава тайваньского МИД Джозеф Ву.

«Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли», — заявил Ву в интервью испанской газете ABC.

По его словам, более 40% перевозимых в мире товаров пересекают Тайваньский пролив.

Он добавил, что на Тайване производится более 60% мировых полупроводников.

Ранее сенатор Алексей Пушков сказал, что заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР говорит о том, что США придётся пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой.