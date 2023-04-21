Сенатор Пушков заявил, что США придётся пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой

Короткая ссылка
Сенатор Алексей Пушков заявил, что заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР говорит о том, что США придётся пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой.

Как он написал в своём Telegram-канале, логика сохранения гегемонии Соединённых Штатов должна в итоге столкнуть США с КНР, но логика экономической взаимозависимости работает против разрыва между ними.

«Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают», — заявил он.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню имеет «важное значение» для Соединённых Штатов.

Газета Politico сообщила о планах Соединённых Штатов ввести беспрецедентные ограничения на американские инвестиции в Китай в конце апреля.

В статье говорится, что это планируется сделать для сдерживания технологического и военного развития китайской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить