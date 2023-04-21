Сенатор Пушков заявил, что США придётся пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой

Сенатор Алексей Пушков заявил, что заявление главы американского Минфина Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР говорит о том, что США придётся пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой.

Как он написал в своём Telegram-канале, логика сохранения гегемонии Соединённых Штатов должна в итоге столкнуть США с КНР, но логика экономической взаимозависимости работает против разрыва между ними.

«Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой. В любом случае США проигрывают», — заявил он.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню имеет «важное значение» для Соединённых Штатов.

Газета Politico сообщила о планах Соединённых Штатов ввести беспрецедентные ограничения на американские инвестиции в Китай в конце апреля.

В статье говорится, что это планируется сделать для сдерживания технологического и военного развития китайской стороны.