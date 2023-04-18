Politico сообщила о планах США ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай
- Gettyimages.ru
«Беспрецедентные меры, ограничивающие американские инвестиции в Китае, ожидаются в этом месяце», — пишет газета.
Как заявили источники издания, американская администрация уже определила ключевое содержание готовящегося исполнительного указа по этому поводу.
Также, по их данным, Белый дом уже начал в общих чертах оповещать о планах отраслевые группы, в том числе Торговую палату.
В статье говорится, что, предположительно, после принятия ограничений американские компании должны будут уведомлять правительство Соединённых Штатов о намерении направить новые инвестиции в технологические предприятия Китая. Также США могут запретить своим компаниям сделки в критически важных областях — например, в области производства микрочипов.
Ранее Пекин запретил китайским бизнесменам вести дела с американскими военными предприятиями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в связи с тем, что эти компании занимаются продажей вооружения Тайваню.