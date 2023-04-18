Politico сообщила о планах США ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

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Газета Politico сообщила о планах Соединённых Штатов ввести беспрецедентные ограничения на американские инвестиции в Китай в конце апреля. В статье говорится, что это планируется сделать для сдерживания технологического и военного развития китайской стороны.
Politico сообщила о планах США ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай
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«Беспрецедентные меры, ограничивающие американские инвестиции в Китае, ожидаются в этом месяце», — пишет газета.

Как заявили источники издания, американская администрация уже определила ключевое содержание готовящегося исполнительного указа по этому поводу.

Также, по их данным, Белый дом уже начал в общих чертах оповещать о планах отраслевые группы, в том числе Торговую палату.

В статье говорится, что, предположительно, после принятия ограничений американские компании должны будут уведомлять правительство Соединённых Штатов о намерении направить новые инвестиции в технологические предприятия Китая. Также США могут запретить своим компаниям сделки в критически важных областях — например, в области производства микрочипов.

Ранее Пекин запретил китайским бизнесменам вести дела с американскими военными предприятиями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в связи с тем, что эти компании занимаются продажей вооружения Тайваню.

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