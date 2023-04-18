Пекин запретил китайским бизнесменам вести дела с американскими Lockheed Martin и Raytheon

Пекин запретил китайским бизнесменам вести дела с американскими военными предприятиями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в связи с тем, что эти компании занимаются продажей вооружения Тайваню.

Об этом сообщило китайское Министерство коммерции.

«Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense уже давно участвуют в продажах оружия Тайваню, это носит дурной характер», — отметили в министерстве.

Поясняется, что именно по этой причине китайское ведомство прекратило импортную и экспортную деятельность с этими двумя предприятиями.

Кроме того, Пекин с 16 февраля 2023 года запретил руководству Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense въезжать на территорию Китая.

Ранее заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что КНР игнорирует запросы США на осуществление контактов по военной линии.