Пекин запретил китайским бизнесменам вести дела с американскими Lockheed Martin и Raytheon
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Об этом сообщило китайское Министерство коммерции.
«Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense уже давно участвуют в продажах оружия Тайваню, это носит дурной характер», — отметили в министерстве.
Поясняется, что именно по этой причине китайское ведомство прекратило импортную и экспортную деятельность с этими двумя предприятиями.
Кроме того, Пекин с 16 февраля 2023 года запретил руководству Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense въезжать на территорию Китая.
Ранее заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что КНР игнорирует запросы США на осуществление контактов по военной линии.