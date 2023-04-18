Пентагон назвал очень важной для США поставку ракет Harpoon Тайваню

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню имеет «важное значение» для Соединённых Штатов.

Об этом он сказал на слушаниях в сенатском комитете по бюджету.

«Дать Тайваню возможность защищать себя против угроз, с которыми они сталкиваются, это, по моему мнению, имеет важное значение для нас», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Пекин запретил китайским бизнесменам вести дела с американскими военными предприятиями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в связи с тем, что эти компании занимаются продажей вооружения Тайваню.