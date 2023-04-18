Пентагон назвал очень важной для США поставку ракет Harpoon Тайваню
- Legion-Media
Об этом он сказал на слушаниях в сенатском комитете по бюджету.
«Дать Тайваню возможность защищать себя против угроз, с которыми они сталкиваются, это, по моему мнению, имеет важное значение для нас», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Пекин запретил китайским бизнесменам вести дела с американскими военными предприятиями Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в связи с тем, что эти компании занимаются продажей вооружения Тайваню.