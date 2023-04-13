Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 26 самолётов армии КНР
«За период с 6:00 среды, 12 апреля, до 6:00 четверга, 13 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 26 самолётов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая», — сказано в сообщении оборонного ведомства Тайваня в Twitter.
Уточняется, что 14 самолётов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ранее Министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 35 самолётов китайских вооружённых сил.
Отмечается, что 14 самолётов и один БПЛА вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.