Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 26 самолётов армии КНР

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ВС Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 26 самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«За период с 6:00 среды, 12 апреля, до 6:00 четверга, 13 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 26 самолётов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая», — сказано в сообщении оборонного ведомства Тайваня в Twitter.

Уточняется, что 14 самолётов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Ранее Министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 35 самолётов китайских вооружённых сил.

Отмечается, что 14 самолётов и один БПЛА вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

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