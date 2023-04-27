Представитель МИД Захарова: США любят выдавать визы уже после того, как прошёл срок полёта

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла США Линн Трейси о том, что российские журналисты из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова могли полететь в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН после получения виз.

«Не могли российские журналисты «полететь своим ходом», потому что прямых рейсов Москва – Нью-Йорк давно нет по сомнительной милости американских властей, а с пересадками они добрались бы только к концу пребывания делегации Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН», — сказала дипломат в своём Telegram.

Она напомнила, что половине журналистов США вернули паспорта без виз.

«Вам, Линн, этого сотрудники не рассказали? Вот восполняю пробел. Не позволяйте своим подчинённым вас дурить», — добавила представитель МИД.

Захарова также назвала любимым трюком американских властей выдавать визы после того, как срок вылета прошёл.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил, что посольство США в Москве заявило о готовности виз для российских журналистов, когда самолёт делегации уже взлетел.

Он подчеркнул, что Россия учтёт непорядочное поведение США.

Линн Трейси после этого выразила мнение, что ничто не мешало журналистам поехать в США после того, как они получили визы.