Посол заявила, что получившим визы российским журналистам ничего не мешало полететь в США

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Получившие визы российские журналисты из пула главы МИД России Сергея Лаврова могли полететь в США на заседание Совбеза ООН. Об этом заявила американский посол в Москве Линн Трейси.
Посол заявила, что получившим визы российским журналистам ничего не мешало полететь в США
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Serge

Ранее Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил, что посольство США в Москве заявило о готовности виз для российских журналистов, когда самолёт делегации уже взлетел.

«Мы выдаём визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им (журналистам. — RT) ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы», — заявила Трейси в интервью газете «Коммерсантъ».

Посол подчеркнула, что Вашингтон серьёзно относится к обязательствам страны — хозяйки штаб-квартиры ООН.

«Визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой министра Лаврова», — добавила Трейси.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Москва не оставит без ответа невыдачу своевременно виз США журналистам пула главы МИД России.

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