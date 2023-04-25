Захарова: Россия ответит на невыдачу своевременно виз журналистам пула Лаврова

Москва не оставит без ответа невыдачу своевременно виз США журналистам пула главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«Сейчас будет ещё один Совет Безопасности ООН и после этого будет пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова на ооновской площадке. Я думаю, что эта тема получит ещё дополнительное освещение. Безусловно, без ответа это не останется», — приводит её слова ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия надеется, что по итогам заседания СБ ООН страны Запада серьёзно отнесутся к сигналам Лаврова.

До этого Лавров выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.