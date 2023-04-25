Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН «призывом к новому человечеству»
«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — приводит РИА Новости слова Мадуро в эфире телевизионной программы Con Maduro+.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия надеется, что по итогам заседания СБ ООН страны Запада серьёзно отнесутся к сигналам Лаврова.
До этого Лавров выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.