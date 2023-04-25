Мадуро назвал выступление Лаврова в ООН «призывом к новому человечеству»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН было «призывом к новому человечеству и концу империализма».

«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — приводит РИА Новости слова Мадуро в эфире телевизионной программы Con Maduro+.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия надеется, что по итогам заседания СБ ООН страны Запада серьёзно отнесутся к сигналам Лаврова.

До этого Лавров выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.

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