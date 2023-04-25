Рябков: Россия надеется, что Запад серьёзно отнесётся к словам Лаврова в СБ ООН

Россия надеется, что по итогам заседания СБ ООН страны Запада серьёзно отнесутся к сигналам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, в МИД надеются, что западные страны серьёзно отнесутся к заявлениям Лаврова.

«Потому что момент действительно чрезвычайно острый», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что ситуация, при которой обсуждения переводятся в плоскость демагогии, чревата эскалацией.

Ранее Лавров выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.