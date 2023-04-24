Лавров: США начали разрушение глобализации, которую превозносили как высшее благо мира

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.

Об этом российский министр сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«В отчаянной попытке утвердить своё господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации», — подчеркнул Лавров.

Дипломат напомнил о том, что Запад во главе с США применяет свои правила всегда, когда необходимо оправдать нелегитимные шаги против других государств.

В декабре Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась.