Лавров: США начали разрушение глобализации, которую превозносили как высшее благо мира
Об этом российский министр сказал на заседании Совета Безопасности ООН.
«В отчаянной попытке утвердить своё господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации», — подчеркнул Лавров.
Дипломат напомнил о том, что Запад во главе с США применяет свои правила всегда, когда необходимо оправдать нелегитимные шаги против других государств.
В декабре Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась.