Лавров допустил, что мир подошёл к более опасной черте, чем в период холодной войны

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что в данный момент мир подошёл к более опасной черте, чем во времена холодной войны.
Лавров допустил, что мир подошёл к более опасной черте, чем в период холодной войны
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  • © MFA Russia

Об этом российский министр сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а, может быть, ещё более опасной черте», — констатировал он.

Лавров добавил, что ситуация усугубляется тем, что западные страны ведут финансово-экономическую войну, направленную на разрушение глобализации.

Кроме того, отметил он, Запад отказывается от диалога и настаивает на «выяснении отношений на поле боя».

Ранее Лавров выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.

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