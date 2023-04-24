Лавров допустил, что мир подошёл к более опасной черте, чем в период холодной войны

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что в данный момент мир подошёл к более опасной черте, чем во времена холодной войны.

Об этом российский министр сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а, может быть, ещё более опасной черте», — констатировал он.

Лавров добавил, что ситуация усугубляется тем, что западные страны ведут финансово-экономическую войну, направленную на разрушение глобализации.

Кроме того, отметил он, Запад отказывается от диалога и настаивает на «выяснении отношений на поле боя».

Ранее Лавров выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.