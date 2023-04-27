Hill: США перестанут помогать Киеву после победы республиканцев на президентских выборах

В случае победы представителя Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.

Об этом пишет обозреватель издания The Hill Брэд Дресс.

По его словам, объявление американского президента Джо Байдена о планах баллотироваться на следующий президентский срок значит то, что в Соединённых Штатах в ближайшее время начнётся борьба между ним и кандидатами-республиканцами.

Журналист пишет, что «главным вопросом станет конфликт на Украине». При этом он считает, что исход президентских выборов в США «окажется решающим для Киева».

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал к прекращению украинского конфликта.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что НАТО сохраняет политику открытых дверей, но сейчас США сосредоточены на том, чтобы Украина добилась успехов на поле боя.