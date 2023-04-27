Hill: США перестанут помогать Киеву после победы республиканцев на президентских выборах

Короткая ссылка
В случае победы представителя Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вашингтон прекратит военную поддержку Киева. 
Hill: США перестанут помогать Киеву после победы республиканцев на президентских выборах
  • AP

Об этом пишет обозреватель издания The Hill Брэд Дресс.

По его словам, объявление американского президента Джо Байдена о планах баллотироваться на следующий президентский срок значит то, что в Соединённых Штатах в ближайшее время начнётся борьба между ним и кандидатами-республиканцами.

Журналист пишет, что «главным вопросом станет конфликт на Украине». При этом он считает, что исход президентских выборов в США «окажется решающим для Киева».

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал к прекращению украинского конфликта.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что НАТО сохраняет политику открытых дверей, но сейчас США сосредоточены на том, чтобы Украина добилась успехов на поле боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить