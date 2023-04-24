Белый дом: двери НАТО открыты для Украины, но сейчас США сосредоточены на помощи ВСУ
- AP
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«Мы уверены в том, что двери НАТО открыты», — цитирует его ТАСС.
При этом Кирби подчеркнул, что сейчас в фокусе США оказание помощи Украине «на поле боя, чтобы впоследствии Киев мог достичь успеха за столом переговоров».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что Украину обещают принять в состав НАТО с целью мотивации Киева в противостоянии с Россией.
Она также назвала опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.