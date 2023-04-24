Белый дом: двери НАТО открыты для Украины, но сейчас США сосредоточены на помощи ВСУ

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что НАТО сохраняет политику открытых дверей, но сейчас США сосредоточены на том, чтобы Украина добилась успехов на поле боя.
Белый дом: двери НАТО открыты для Украины, но сейчас США сосредоточены на помощи ВСУ
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Мы уверены в том, что двери НАТО открыты», — цитирует его ТАСС.

При этом Кирби подчеркнул, что сейчас в фокусе США оказание помощи Украине «на поле боя, чтобы впоследствии Киев мог достичь успеха за столом переговоров».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что Украину обещают принять в состав НАТО с целью мотивации Киева в противостоянии с Россией.

Она также назвала опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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