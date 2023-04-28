В ЕП не исключили возможности попадания европейского оружия «не в те руки»

Французский европарламентарий Мунир Сатури, ссылаясь на «документы американской разведки», попавшие в интернет, заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси якобы планировал передать оружие России на фоне ситуации на Украине. В своём обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю депутат выразил мнение, что появившиеся в сети «откровения» ставят под вопрос сотрудничество Брюсселя с Каиром в сфере безопасности. RT ознакомился с документом, содержащим соответствующие тезисы.

Так, европарламентарий уточнил, что ранее ас-Сиси якобы «поручил изготовить 40 тыс. ракет для отправки в Россию и намекнул на возможность поставлять Москве (артиллерийские. — RT) снаряды». Подобные «откровения», по словам Сатури, ставят под вопрос сотрудничество Европейского союза с Египтом, особенно в сфере безопасности, ведь некоторые страны — члены ЕС, например Франция, поддерживают с Каиром отношения в рассматриваемой области, в том числе «экспортируя оружие и средства кибернаблюдения».

«В решении Совета ЕС от 2014 года о введении эмбарго на поставки оружия в Россию говорится, что Европейский союз должен поощрять третьи страны следовать примеру этого эмбарго», — добавил Сатури.

Вместе с тем евродепутат напомнил Боррелю, что в 2021 году Египет был крупнейшим покупателем французского оружия, а также поинтересовался, на какие шаги глава дипломатии планирует пойти, чтобы не дать европейскому вооружению попасть «не в те руки».

«Какие меры примет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, чтобы существенно повысить на европейском уровне контроль над продажей оружия, учитывая опасность того, что оружие европейского производства может оказаться не в тех руках?» — спросил Сатури у Борреля.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя в беседе с RT обращение Сатури к Боррелю, отметил, что в нём есть лицемерие и цинизм.

«Лицемерие в том, что европейские политики, а в данном случае французские парламентарии, пытаются высказать претензии к другим государствам, в то время когда сами создают такие серьёзные дисбалансы в международной политике. А цинизм заключается в том, что они придерживаются тезиса нагнетания обстановки на Украине. В НАТО полагают, что необходимо нанести поражение России на поле боя. Они опасаются, что кто-то сегодня остаётся на стороне Москвы», — объяснил эксперт.

По его словам, представители западных элит, вместо того чтобы содействовать урегулированию конфликтов, возникающих в разных регионах мира, пытаются на них заработать, поставляя оружие противоборствующим сторонам.

«Они считают, что это для них дополнительный «рынок» — рынок для размещения своего вооружения и зарабатывания на этом. Они очень активно этим пользуются», — резюмировал Оленченко.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на появившийся в сети документ разведки США писала, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тыс. ракет.

Впоследствии координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта.