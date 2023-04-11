WP: Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет

Короткая ссылка
The Washington Post со ссылкой на появившийся в сети документ разведки США пишет, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет.
WP: Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет
  • AP
  • © Anadolu Agency

«Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси... недавно приказал подчинённым изготовить до 40 тысяч ракет, чтобы тайно отправить их России», — говорится в статье.

Как уточняется в материале, согласно документу, президент Египта поручил чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы «избежать проблем с Западом».

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, отвечая на вопросы издания о документе и достоверности информации, заявил, что «позиция Египта с самого начала основывается на невмешательстве в украинский конфликт и решимости сохранять равную дистанцию с обеими сторонами».

В конце марта заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир провели 14-е заседание Межправительственной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Мантуров, в частности, отметил рост показателей российско-египетского товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти на 30% и превысил отметку $6 млрд. По его словам, Египет по-прежнему остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром России в Африке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить