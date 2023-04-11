В Белом доме заявили об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта 

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта.

Соответствующее заявление Кирби сделал в ходе брифинга.

«Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия», — сказал он.

Газета The Washington Post со ссылкой на утёкший в сеть, предположительно, документ американской разведки писала о якобы планах Египта отправить России до 40 тыс. ракет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал уткой эти данные.