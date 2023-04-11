В Белом доме заявили об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта
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Соответствующее заявление Кирби сделал в ходе брифинга.
«Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия», — сказал он.
Газета The Washington Post со ссылкой на утёкший в сеть, предположительно, документ американской разведки писала о якобы планах Египта отправить России до 40 тыс. ракет.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал уткой эти данные.