Песков назвал уткой данные о том, что Египет планировал поставить России тысячи ракет

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал уткой данные о том, что Египет планировал поставить России тысячи ракет.
Песков назвал уткой данные о том, что Египет планировал поставить России тысячи ракет
  • РИА Новости

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал Песков.

Ранее The Washington Post со ссылкой на появившийся в сети документ разведки США писала, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тыс. ракет.

В начале марта по инициативе египетской стороны президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели телефонный разговор.

Президенты отметили поступательное развитие «дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях».

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