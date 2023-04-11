Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал уткой данные о том, что Египет планировал поставить России тысячи ракет.

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал Песков.

Ранее The Washington Post со ссылкой на появившийся в сети документ разведки США писала, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тыс. ракет.

В начале марта по инициативе египетской стороны президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели телефонный разговор.

Президенты отметили поступательное развитие «дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях».