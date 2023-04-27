Депутат ЕП Уоллес: отказ от сближения с Россией нанёс Европе большой ущерб
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Об этом заявил в интервью изданию China Today депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией», — заявил Уоллес.
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