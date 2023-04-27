Депутат ЕП Уоллес: отказ от сближения с Россией нанёс Европе большой ущерб

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В Европе жалеют об отказе выстраивать более тесные связи с Россией.
Депутат ЕП Уоллес: отказ от сближения с Россией нанёс Европе большой ущерб
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Об этом заявил в интервью изданию China Today депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией», — заявил Уоллес.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.

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