Экс-советник ЦРУ Рикардс: санкционная политика США против России провалилась
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Об этом он написал в статье для The Daily Reckoning.
Как отметил Рикардс, Запад ожидал, что ВВП России снизится на 25% в прошлом году.
«Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь лёгкое замедление, а не крах, который многие предсказывали», — подчеркнул он.
Рикардс напомнил, что ранее предупреждал, что санкции не смогут нанести России большой ущерб. Напротив, отметил он, они могут негативно повлиять на американскую экономику.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.