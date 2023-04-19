Экс-советник ЦРУ Рикардс: санкционная политика США против России провалилась

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.

Об этом он написал в статье для The Daily Reckoning.

Как отметил Рикардс, Запад ожидал, что ВВП России снизится на 25% в прошлом году.

«Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь лёгкое замедление, а не крах, который многие предсказывали», — подчеркнул он.

Рикардс напомнил, что ранее предупреждал, что санкции не смогут нанести России большой ущерб. Напротив, отметил он, они могут негативно повлиять на американскую экономику.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.