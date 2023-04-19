Экс-советник ЦРУ Рикардс: санкционная политика США против России провалилась

Короткая ссылка
Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.
Экс-советник ЦРУ Рикардс: санкционная политика США против России провалилась
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в статье для The Daily Reckoning.

Как отметил Рикардс, Запад ожидал, что ВВП России снизится на 25% в прошлом году.

«Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь лёгкое замедление, а не крах, который многие предсказывали», — подчеркнул он.

Рикардс напомнил, что ранее предупреждал, что санкции не смогут нанести России большой ущерб. Напротив, отметил он, они могут негативно повлиять на американскую экономику.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить