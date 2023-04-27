В правящей партии заявили, что Эрдоган возобновит участие в мероприятиях после отдыха
Об этом сообщил A Haber со ссылкой на представителя турецкой правящей партии Омера Челика.
«После небольшого отдыха он возобновит участие в мероприятиях по графику», — сказал Челик.
Ранее сообщалось, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.
26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.