В правящей партии заявили, что Эрдоган возобновит участие в мероприятиях после отдыха

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает исполнять обязанности главы государства на фоне сообщений о его недомогании, он возобновит участие в мероприятиях после небольшого отдыха.

Об этом сообщил A Haber со ссылкой на представителя турецкой правящей партии Омера Челика. 

«После небольшого отдыха он возобновит участие в мероприятиях по графику», — сказал Челик.

Ранее сообщалось, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.

26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.

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