Гатилов сообщил, что Россия не ограничивала экспорт зерна с Украины в рамках сделки

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Россия ни разу не ограничивала экспорт украинского зерна в рамках «Черноморской инициативы». Об этом заявил российский постпред при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Гатилов сообщил, что Россия не ограничивала экспорт зерна с Украины в рамках сделки
  • РИА Новости

«Россия ни разу искусственно не ограничивала экспорт украинского зерна через Чёрное море вопреки тому, что утверждается в обвинениях, об этом свидетельствуют данные по экспорту», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

В Минобороны России заявляли, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.

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