Россия ни разу не ограничивала экспорт украинского зерна в рамках «Черноморской инициативы». Об этом заявил российский постпред при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Россия ни разу искусственно не ограничивала экспорт украинского зерна через Чёрное море вопреки тому, что утверждается в обвинениях, об этом свидетельствуют данные по экспорту», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

В Минобороны России заявляли, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.