Вице-спикер СФ Косачёв: Западу безразлично, что будет происходить на Украине

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение посольства России в Лондоне о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.

«Запад совершенно точно защищает на Украине свои собственные интересы. Главное для Запада — сохранить своё доминирование во всех сферах политики и экономики. Поэтому, что будет происходить на Украине, для Запада по большому счёту безразлично, и какой ценой для Украины Запад решит свои собственные задачи, Западу тоже безразлично», — высказался он.

По мнению Косачёва, если дело дойдёт до «применения боеснарядов с обеднённым ураном, тем более каких-то видов оружия массового поражения, интересы Украины в этой ситуации, её население, её территории Западом будут учитываться в последнюю, а не в первую очередь».

«Поэтому я соглашаюсь с теми оценками, которые интерпретируют данную ситуацию как перспективу превращения территории Украины в полигон с ядерными отходами, если и когда на это решится Запад», — заключил собеседник RT.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что сообщения первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о боеприпасах с обеднённым ураном говорят о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.

Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.