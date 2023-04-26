Посол в России: Аргентина допускает вступление в БРИКС по итогам встречи в ЮАР

Аргентина допускает возможность вступления в БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане в августе, заявил посол страны в России Эдуардо Суайн.

«Я нахожусь в должности посла два года, и мы над этим работаем. Знаю, что будет встреча в ЮАР», — приводит ТАСС слова Суайна на полях Евразийского экономического форума молодёжи в Екатеринбурге.

Он отметил, что даже если вступление не произойдёт по итогам встречи, то сам факт приглашения на неё является большим шагом для Аргентины.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран — членов БРИКС, в том числе президент России Владимир Путин, лично примут участие в саммите в августе.

Третьего апреля Путин подписал указ, согласно которому саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани.