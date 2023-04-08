Власти ЮАР заявили о намерении принять всех лидеров БРИКС в стране

ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран-членов БРИКС, в том числе президент России Владимир Путин, лично примут участие в саммите в августе.

Об этом РИА Новости заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

«У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите», — сказал он.

По его словам, Россия не заявляла о том, что российский лидер не примет участие в саммите БРИКС.

«Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — уточнил он.

В январе посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил в интервью РИА Новости, что Южно-Африканская Республика ждёт президента России на саммит БРИКС в августе.