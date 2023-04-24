Песков: Путина пригласили на саммит БРИКС

Короткая ссылка
Приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС есть, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения.
Песков: Путина пригласили на саммит БРИКС
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения», — заявил Песков. 

Он также добавил, что Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран — членов БРИКС, в том числе Путин, лично примут участие в саммите в августе.

Третьего апреля Путин подписал указ, согласно которому саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить