Песков: Путина пригласили на саммит БРИКС

Приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС есть, ближе к делу будут приниматься соответствующие решения.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается приглашений, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения», — заявил Песков.

Он также добавил, что Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран — членов БРИКС, в том числе Путин, лично примут участие в саммите в августе.

Третьего апреля Путин подписал указ, согласно которому саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани.