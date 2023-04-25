Лавров: Запад заговорил о третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала»

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Американский лидер Джо Байден и Запад начали разговор о третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: Запад заговорил о третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала»
  • globallookpress.com
  • © Russian Foreign Ministry

Он обратил внимание на то, кто из политиков «кликушествует про третью мировую войну».

Лавров напомнил о заявлениях Байдена и ряда западных политиков — в частности, экс-премьера Великобритании Лиз Трасс и экс-министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

«Это всё (заявления. — RT) было, когда мы вообще молчали про третью мировую войну», — цитирует российского министра ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение Байдена избираться на второй срок, посоветовал американской армии создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

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