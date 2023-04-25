Медведев посоветовал военным США создать фальшивый ядерный чемоданчик для Байдена

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение президента США Джо Байдена избираться на второй срок, посоветовал американской армии создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.
Медведев посоветовал военным США создать фальшивый ядерный чемоданчик для Байдена
  • РИА Новости
  • © Юлия Зырянова

«Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал он в Telegram.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

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