МИД России обвинил США в «геноциде» российских журналистов, работающих в стране

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты устроили «геноцид» в отношении российских журналистов, работающих в стране.
МИД России обвинил США в «геноциде» российских журналистов, работающих в стране
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Дипломат отметила, что власти США занимаются «мнимым гостеприимством» в отношении корреспондентов российских СМИ, которые работают в Соединённых Штатах.

По словам Захаровой, американские власти выдают российским журналистам визы на один год, и те вынуждены обращаться в американские консульские учреждения третьих стран. При этом нередки факты затягивания процедуры выдачи виз.

«Когда вы будете слышать стенания, как плохо обращаются с американскими журналистами в России, — не верьте. Настоящий геноцид российских журналистов, и вообще журналистов, устроен как в США», — добавила она.

Ранее Захарова назвала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о невыдаче виз российским журналистам верхом цинизма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, Россия устроит Соединённым Штатам демарш в связи с отказом в выдаче виз российским журналистам.

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