МИД России обвинил США в «геноциде» российских журналистов, работающих в стране
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Дипломат отметила, что власти США занимаются «мнимым гостеприимством» в отношении корреспондентов российских СМИ, которые работают в Соединённых Штатах.
По словам Захаровой, американские власти выдают российским журналистам визы на один год, и те вынуждены обращаться в американские консульские учреждения третьих стран. При этом нередки факты затягивания процедуры выдачи виз.
«Когда вы будете слышать стенания, как плохо обращаются с американскими журналистами в России, — не верьте. Настоящий геноцид российских журналистов, и вообще журналистов, устроен как в США», — добавила она.
Ранее Захарова назвала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о невыдаче виз российским журналистам верхом цинизма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.
По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, Россия устроит Соединённым Штатам демарш в связи с отказом в выдаче виз российским журналистам.