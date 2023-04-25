Захарова: заявление Кирби о невыдаче виз СМИ для «защиты свободы слова» — верх цинизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала назвала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о невыдаче виз российским журналистам верхом цинизма.

Об этом пишет ТАСС.

«Самый верх настоящего цинизма заключается в том, что вышел на CNN руководитель стратегических коммуникаций... господин Кирби и сказал, отвечая на вопрос, почему они не выдали визы, что они таким образом защищают свободу слова и обеспечивают права журналистов, а российские журналисты являются государственными, поэтому они не представляют свободные СМИ», — отметила дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, Россия устроит Соединённым Штатам демарш в связи с отказом в выдаче виз российским журналистам.