Захарова: заявление Кирби о невыдаче виз СМИ для «защиты свободы слова» — верх цинизма
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Об этом пишет ТАСС.
«Самый верх настоящего цинизма заключается в том, что вышел на CNN руководитель стратегических коммуникаций... господин Кирби и сказал, отвечая на вопрос, почему они не выдали визы, что они таким образом защищают свободу слова и обеспечивают права журналистов, а российские журналисты являются государственными, поэтому они не представляют свободные СМИ», — отметила дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.
По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, Россия устроит Соединённым Штатам демарш в связи с отказом в выдаче виз российским журналистам.