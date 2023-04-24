Рябков заявил, что Россия устроит демарш США из-за невыдачи виз российским журналистам
«Конечно же, мы демарш проведём и соответствующий протест выразим, и неприятие происходящего», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил, что посольство США в Москве заявило о готовности виз для российских журналистов, когда самолёт делегации уже взлетел.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.