Рябков заявил, что Россия устроит демарш США из-за невыдачи виз российским журналистам

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Россия устроит Соединённым Штатам демарш в связи с отказом в выдаче виз российским журналистам из делегации, которая должна была сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на Совбезе ООН. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

«Конечно же, мы демарш проведём и соответствующий протест выразим, и неприятие происходящего», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил, что посольство США в Москве заявило о готовности виз для российских журналистов, когда самолёт делегации уже взлетел.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации.

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