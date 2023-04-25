Лавров: события на Западном берегу, в Газе и Иерусалиме повысили напряжённость в регионе

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме повысили напряжённость в регионе до крайне опасной отметки.

«События на Западном берегу, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме, а также на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией повысили напряжённость до крайне опасной отметки», — заявил он.

По словам министра, с начала года из-за военных рейдов в Дженине, Иерихоне, Наблусе, Хуваре и столкновений в связи с нарушением статуса святых мест погибли более 100 палестинцев.

Лавров добавил, что растёт число жертв и среди израильтян.

В конце февраля в российском МИД предупредили о риске полномасштабной силовой конфронтации в зоне палестино-израильского конфликта.

В ведомстве опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.

27 февраля в палестинском Красном Полумесяце заявили, что в ходе столкновений с израильскими войсками и поселенцами на Западном берегу реки Иордан пострадали почти 100 палестинцев.