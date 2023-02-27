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Почти 100 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу

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В палестинском Красном Полумесяце заявили, что в ходе столкновений с израильскими войсками и поселенцами на Западном берегу реки Иордан пострадали почти 100 палестинцев.

Об этом информирует РИА Новости.

«98 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими войсками и поселенцами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что израильские поселенцы совершили нападение на палестинцев в Хураре. Затем для поддержки поселенцев прибыли армейские подразделения.

Палестинское руководство возложило ответственность за произошедшее на правительство Израиля.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Палестиной.

Также сообщалось, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление переговоров Палестины и Израиля.

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