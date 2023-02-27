Почти 100 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими войсками на Западном берегу
Об этом информирует РИА Новости.
«98 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими войсками и поселенцами», — говорится в заявлении.
Отмечается, что израильские поселенцы совершили нападение на палестинцев в Хураре. Затем для поддержки поселенцев прибыли армейские подразделения.
Палестинское руководство возложило ответственность за произошедшее на правительство Израиля.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Палестиной.
Также сообщалось, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление переговоров Палестины и Израиля.