МИД России заявил о риске силовой конфронтации в зоне конфликта Палестины и Израиля

В российском МИД предупредили о риске полномасштабной силовой конфронтации в зоне палестино-израильского конфликта.

«Очередной виток напряжённости грозит вылиться в полномасштабную силовую конфронтацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД России предупредили, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.

27 февраля в палестинском Красном Полумесяце заявили, что в ходе столкновений с израильскими войсками и поселенцами на Западном берегу реки Иордан пострадали почти 100 палестинцев.