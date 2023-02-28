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МИД России заявил о риске силовой конфронтации в зоне конфликта Палестины и Израиля

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В российском МИД предупредили о риске полномасштабной силовой конфронтации в зоне палестино-израильского конфликта.
МИД России заявил о риске силовой конфронтации в зоне конфликта Палестины и Израиля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Очередной виток напряжённости грозит вылиться в полномасштабную силовую конфронтацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД России предупредили, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.

27 февраля в палестинском Красном Полумесяце заявили, что в ходе столкновений с израильскими войсками и поселенцами на Западном берегу реки Иордан пострадали почти 100 палестинцев.

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