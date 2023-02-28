МИД России заявил о риске силовой конфронтации в зоне конфликта Палестины и Израиля
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Очередной виток напряжённости грозит вылиться в полномасштабную силовую конфронтацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД России предупредили, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.
27 февраля в палестинском Красном Полумесяце заявили, что в ходе столкновений с израильскими войсками и поселенцами на Западном берегу реки Иордан пострадали почти 100 палестинцев.